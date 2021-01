Monster Hunter Rise: tutti i dettagli della demo su Switch (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la diretta live dedicata a Monster Hunter Rise, Capcom ha diramato un comunicato stampa con tutti i dettagli della demo già disponibile su Nintendo Switch La diretta dedicata a Monster Hunter Rise che si è tenuta nella giornata di ieri, 7 gennaio, ha condiviso con i fan di tutto il mondo tantissimi nuovi dettagli sulla prossima iterazione della famosa serie di Capcom. Una lunga diretta che ha entusiasmato ancora di più i fan che tutt’ora si stanno divertendo con Monster Hunter World, di cui Rise non vuole essere uno spin-off, ma un vero e proprio sequel. Recentemente è stata anche presentata una nuova meccanica ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo la diretta live dedicata a, Capcom ha diramato un comunicato stampa congià disponibile su NintendoLa diretta dedicata ache si è tenuta nella giornata di ieri, 7 gennaio, ha condiviso con i fan di tutto il mondo tantissimi nuovisulla prossima iterazionefamosa serie di Capcom. Una lunga diretta che ha entusiasmato ancora di più i fan che tutt’ora si stanno divertendo conWorld, di cuinon vuole essere uno spin-off, ma un vero e proprio sequel. Recentemente è stata anche presentata una nuova meccanica ...

NintendoItalia : Prova Monster Hunter Rise gratuitamente fino al 31/01! ? Caccia in locale o online con gli amici! ? 14 armi da pro… - LeferryYT : Un nabbone in MONSTER HUNTER RISE Gameplay ITA Missioni + Tutorial - Kage0x : Tra poco meno di un'ora, alle 18, proviamo la demo di Monster Hunter: Rise sul nostro caro Twitch. Non so come andr… - tuttoteKit : Monster Hunter Rise: tutti i dettagli della demo su Switch #Capcom #MonsterHunterRise #NintendoSwitch #tuttotek - Akiro69032199 : @yukikurosawa_ch Eh ma questa e la nuova strada che a preso Monster Hunter purtroppo -