Minori: possono viaggiare da soli in treno e aereo? (Di venerdì 8 gennaio 2021) È risaputo che l’estate è la stagione dei viaggi per antonomasia. Visitare città d’arte, oppure trascorrere qualche giorno in montagna per fare escursioni o alpinismo, o ancora optare per qualche spiaggia assolata per un po’ di abbronzatura: sono tante le motivazioni che spingono una persona a staccare dalla solita routine, decidendo di fare una vacanza. Specialmente quando si è ormai grandi e si va in ferie, la vacanza è un appuntamento tipico dei mesi estivi, ma per i Minori come funziona? possono viaggiare da soli per fare una gita magari di alcuni giorni oppure no? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sul danno da vacanza rovinata, cos’è e come farlo valere, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Minori: che cosa dice la legge riguardo ai ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021) È risaputo che l’estate è la stagione dei viaggi per antonomasia. Visitare città d’arte, oppure trascorrere qualche giorno in montagna per fare escursioni o alpinismo, o ancora optare per qualche spiaggia assolata per un po’ di abbronzatura: sono tante le motivazioni che spingono una persona a staccare dallata routine, decidendo di fare una vacanza. Specialmente quando si è ormai grandi e si va in ferie, la vacanza è un appuntamento tipico dei mesi estivi, ma per icome funziona?daper fare una gita magari di alcuni giorni oppure no? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sul danno da vacanza rovinata, cos’è e come farlo valere, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: che cosa dice la legge riguardo ai ...

annak65649009 : @StraniFatti Esatto!Proprio per questo chiediamo di legalizzare:per vietare la vendita ai minori! Bisogna protegge… - cvrpenoctem : @SoPolCa Non è un loro problema, fondamentalmente. Ho cuginetti minori, se li bloccassi probabilmente dovrei subire… - LucaArena12 : RT @SOSitalia: ?? L'abuso sui minori va oltre la violenza fisica o sessuale. Anche abbandonare gli studi, il bullismo o il cyberbullismo po… - dino1946 : @marcuspascal1 @matteorenzi @Tg3web Gli alunni non si possono vaccinare i vaccini non sono omologati per i minori - vitovito63 : RT @SOSitalia: ?? L'abuso sui minori va oltre la violenza fisica o sessuale. Anche abbandonare gli studi, il bullismo o il cyberbullismo po… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori possono Capannori, domande contributi famiglie con minori disabili La Gazzetta di Lucca La biblioteca del runner , consigli di lettura per appassionati di corsa

Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere ...

MESTRE Il virus è attivissimo, la paura per le varianti alta,

LA PROTESTAMESTRE Il virus è attivissimo, la paura per le varianti alta, i contagi sempre elevati (ieri di nuovo attorno al 15% il tasso di positività rispetto ai tamponi), con il Veneto ...

Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere ...LA PROTESTAMESTRE Il virus è attivissimo, la paura per le varianti alta, i contagi sempre elevati (ieri di nuovo attorno al 15% il tasso di positività rispetto ai tamponi), con il Veneto ...