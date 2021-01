Mancini esalta Chiesa | “Simile a suo padre Alla Juventus per crescere anche mentalmente”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport da parte di Roberto, ct della Nazionale. Tra i vari argomenti trattatiFedericoche ha avuto un exploit importante nel big match tra il Milan e la sua: "Lui e suosono molto diversi. Enrico arrivò giovanissimoSampdoria, possiamo dire che l'ho cresciuto. Dopo una stagione in Serie A iniziò a segnare in prestito al Modena, poiCremonese. Quando tornò in blucerchiato era già pronto, ce lo chiedevamo tutti. Come persona era bravissimo, un genovese: sempre corretto e serio. Federico è diverso dal, sia fisicamente che tecnicamente. Sono simili quando fanno l'ultimo tocco prima di tirare in porta".E ancora: "Credo che ilpassaggio di Federico ...