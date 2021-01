(Di venerdì 8 gennaio 2021) "Vorrei cogliere l'occasione per condividere e in qualche modo per sottolineare le similarità ma anche letra i due vaccini che sono stati approvati. La similarità è che entrambi sono basati sulla tecnologia dell'Rna Messaggero veicolato da nanoparticelle lipidiche, quindi una piattaforma condivisa da questo punto di vista tra il-BioNTech e. Lesono che quest'ultimo è approvato per l'uso sopra i 18 anni, mentre per-BioNTech anche la fascia 16-18 anni: lo ha affermato il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, nel corso della conferenza stampa dell'8 gennaio sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 della cabina di Regia."Tra le due somministrazioni, che pure sono richieste anche ...

enribarbieri : @ArfioClandestin Si parla molto della Moratti, ma il vero scandalo è la Locatelli: personaggio orripilante. - Giornaleditalia : Locatelli parla delle differenze tra vaccino Pfizer e Moderna - infoitsalute : Locatelli parla delle differenze tra vaccino Pfizer e Moderna - actarus1070 : Locatelli parla delle differenze tra vaccino Pfizer e Moderna - Affaritaliani : Locatelli parla delle differenze tra vaccino Pfizer e Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli parla

Il Sole 24 ORE

“Vorrei cogliere l’occasione per condividere e in qualche modo per sottolineare le similarità ma anche le differenze tra i due vaccini che sono stati approvati. La similarità è che entrambi sono basat ...In Italia la curva dei contagi “ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla confe ...