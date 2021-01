Inter, Suning riflette: possibile un cambio epocale per la società (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport racconta di un primo incontro tra Suning, Bc Partners e LionRock per discutere della maggioranza dell’Inter 500 milioni per l’Inter, questa volta “Suning non smentisce la trattativa” con Bc Partners. Dal Corriere dello Sport, dopo le nuove indiscrezioni avanzate dal Sole 24Ore, insistono sulla possibile cessione del club nerazzurro. La trattativa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport racconta di un primo incontro tra, Bc Partners e LionRock per discutere della maggioranza dell’500 milioni per l’, questa volta “non smentisce la trattativa” con Bc Partners. Dal Corriere dello Sport, dopo le nuove indiscrezioni avanzate dal Sole 24Ore, insistono sullacessione del club nerazzurro. La trattativa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : ?? Contatti tra #Suning e #BcPartners per trattativa su quote #Inter che non esclude la cessione della maggioranza.… - Gazzetta_it : Il Corsera: 'Inter, accordo Suning con Alibaba: la quota di controllo in pegno a Jack Ma' - capuanogio : L'ingresso dei fondi nella #SerieA apripista di una nuova serie di operazioni anche sui club. Nelle discussioni tra… - LaTerzaStella : RT @FabRavezzani: La Gazzetta dopo aver scritto che chiunque parli di Inter in vendita é in malafede, pubblica 2 giorni dopo un articolo in… - Ciro_Scg : RT @MarcoZH11: BC Partners sarebbe pronto a rilevare la maggioranza dell‘#Inter, ma bisogna vedere quali sono i piani futuri di #Suning. Nu… -