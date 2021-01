Inter, per D’Ambrosio stop tra 30 e 40 giorni, Lukaku ok. Si rivede Vecino (Di venerdì 8 gennaio 2021) stop di un mese per D’Ambrosio L’Inter torna a fare i conti con l’infermeria. La partita contro la Sampdoria ha lasciato strascichi pesanti sopratutto in D’Ambrosio che dovrà stare fermo tra i 30 e i 40 giorni. “Intanto si avvicina il momento di rivedere in campo Matias Vecino, fermo da inizio luglio. Il centrocampista uruguaiano già nella scorsa settimana ha ripreso a lavorare in parte col gruppo, dalla prossima potrà svolgere lavoro completo con la squadra e magari puntare alla prima convocazione già per la gara contro la Fiorentina di Coppa Italia”. 2019-10-03-12-01-13 2894271“E buone notizie arrivano anche da Lukaku, in campo nella ripresa contro la Samp: il belga sembrerebbe perfettamente recuperato dopo la contrattura accusata contro ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021)di un mese perL’torna a fare i conti con l’infermeria. La partita contro la Sampdoria ha lasciato strascichi pesanti sopratutto inche dovrà stare fermo tra i 30 e i 40. “Intanto si avvicina il momento dire in campo Matias, fermo da inizio luglio. Il centrocampista uruguaiano già nella scorsa settimana ha ripreso a lavorare in parte col gruppo, dalla prossima potrà svolgere lavoro completo con la squadra e magari puntare alla prima convocazione già per la gara contro la Fiorentina di Coppa Italia”. 2019-10-03-12-01-13 2894271“E buone notizie arrivano anche da, in campo nella ripresa contro la Samp: il belga sembrerebbe perfettamente recuperato dopo la contrattura accusata contro ...

