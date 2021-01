Incendio in via Cividale, tre persone finiscono in ospedale (Di venerdì 8 gennaio 2021) I Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati dalle 21 e 30 alla mezzanotte di giovedì in seguito a un Incendio che si è verificato in un fabbricato al civico 103 di via Cividale. Si ... Leggi su udinetoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) I Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati dalle 21 e 30 alla mezzanotte di giovedì in seguito a unche si è verificato in un fabbricato al civico 103 di via. Si ...

emergenzavvf : #Roma, #incendio albergo in disuso via Gaeta: spente le fiamme, in corso ispezione dei #vigilidelfuoco per escluder… - MasputPutzu : Scoppia un incendio mentre accende la stufa in casa: un ferito e un intossicato #casa #incendio - NTR24 : Telese Terme, incendio in un’abitazione: i pompieri salvano donna svenuta - lecco_notizie : Malgrate. Incendio in un box, al lavoro i Vigili del Fuoco - luvtheviking82 : @LIReMa4 @happyberry_d Hanno 4 anni quando accade l'incendio che le separa. Quando Sesshomaru le porta via sono app… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio via Incendio in via Cividale, tre persone finiscono in ospedale UdineToday Tragedia nel Novarese: una donna è morta intossicata in un incendio

L'allarme è scattato intorno alle 18.30 in un alloggio di via Mazzini. È stato necessario l'intervento di tre squadre di vigili del fuoco.

Trecate, vigili del fuoco in azione per spegnere incendio in un’abitazione vicino al centro

Tre squadre dei vigili del fuoco in azione a Trecate dalle 18,30 di oggi (8 gennaio), in via Mazzini 57, dove una persona sarebbe bloccata nell’abitazione in fiamme. Durante le operazioni di soccorso, ...

L'allarme è scattato intorno alle 18.30 in un alloggio di via Mazzini. È stato necessario l'intervento di tre squadre di vigili del fuoco.Tre squadre dei vigili del fuoco in azione a Trecate dalle 18,30 di oggi (8 gennaio), in via Mazzini 57, dove una persona sarebbe bloccata nell’abitazione in fiamme. Durante le operazioni di soccorso, ...