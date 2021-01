Il video di Una Canzone D’Amore Buttata Via di Vasco Rossi | registrato a Bologna

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Esce ildi UnaVia diinteramente in Piazza Maggiore a. IL TESTO DI UNAVIA. Il nuovo singolo inedito che riporta il Blasco in radio e in TV (con la partecipazione a Danza Con Me) è disponibile dal 1° gennaio 2021, un regalo rilasciato nel giorno di Capodanno per iniziare il nuovo anno in musica, in attesa di conoscere l’effettiva fattibilità dei concerti in programma per quest’estate. UnaVia di“parte con il botto…e che botto!”. Il singolo è primo ovunque dopo poche ore, non solo in radio e ...