Discesa femminile St. Anton 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara (Di venerdì 8 gennaio 2021) La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara nella Discesa femminile di St. Anton, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Tantissime le italiane che scatteranno nelle prime cinque posizioni. Sofia Goggia comincerà per quinta, seguita immediatamente da Marta Bassino. Federica Brignone sarà undicesima, con subito dopo il turno di Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni. In gara anche Nadia Delago, Laura Pirovano e Roberta Melesi. LA start list 1° Ortlieb 2° Gisin 3° Gut-Behrami 4° Mowinckel5° Goggia6° Bassino 7° Suter 8° Siebenhofer 9° Ledecka 10° Tippler11° Brignone12° Marsaglia13° Curtoni 21° Nadia ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) La, idie leinnelladi St.valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Tantissime leche scatteranno nelle prime cinque posizioni. Sofia Goggia comincerà per quinta, seguita immediatamente da Marta Bassino. Federica Brignone sarà undicesima, con subito dopo il turno di Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni. Inanche Nadia Delago, Laura Pirovano e Roberta Melesi. LA1° Ortlieb 2° Gisin 3° Gut-Behrami 4° Mowinckel5° Goggia6° Bassino 7° Suter 8° Siebenhofer 9° Ledecka 10° Tippler11° Brignone12° Marsaglia13° Curtoni 21° Nadia ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Goggia opta per il 5, poi Bassino e Suter in una discesa di St. Anton subito da brividi: la startlist completa #FISAlpine #… - neveitalia : Goggia opta per il 5, poi Bassino e Suter in una discesa di St. Anton subito da brividi: la startlist completa… - sportface2016 : Sci alpino - A St. Anton #Ledecka è la più veloce nella seconda prova di discesa, terza Marta #Bassino - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da St. Anton per la seconda prova della discesa: alle 11.45 il via con otto azzurre in pista #FISAlpine #AlpineSkiing… - neveitalia : LIVE da St. Anton per la seconda prova della discesa: alle 11.45 il via con otto azzurre in pista #FISAlpine… -