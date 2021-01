Crotone, Marrone out per due settimane. Il comunicato (Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco il comunicato ufficiale del Crotone:“Si avvicina il match in casa del Verona (domenica, ore 15) e il Crotone quest’oggi ha sostenuto una seduta pomeridiana sui campi del centro sportivo “Antico Borgo”. Dopo l’appuntamento iniziale in sala video, il gruppo ha lavorato sul campo tra tecnica e tattica nella sessione dell’antivigilia. A chiudere, una partitella a metà campo. Luca Marrone è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche e dovrà stare fermo un paio di settimane circa. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico rossoblù”. Foto: logo Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco ilufficiale del:“Si avvicina il match in casa del Verona (domenica, ore 15) e ilquest’oggi ha sostenuto una seduta pomeridiana sui campi del centro sportivo “Antico Borgo”. Dopo l’appuntamento iniziale in sala video, il gruppo ha lavorato sul campo tra tecnica e tattica nella sessione dell’antivigilia. A chiudere, una partitella a metà campo. Lucaè stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche e dovrà stare fermo un paio dicirca. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico rossoblù”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Bolanet : #LiveBolanet FT: Inter Milan 6-2 Crotone (19'57'78' Lautaro Martinez, 31' Marrone o.g, 64' Lukaku, 87' Hakimi ; 12'… - TuttoHellasVer1 : Crotone, infortunio per Marrone che salta il Verona - sportli26181512 : #Crotone, elongazione agli adduttori per Marrone: Seduta di allenamento in vista del Verona - TuttoFanta : ?? #CROTONE: out #Marrone per una elongazione agli adduttori della coscia sinistra. ?? - godeangogogogo : Crotone XI - Cordaz, Magallan, Golemic, Cuomo, Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca, Messias, Simy. Substitut… -