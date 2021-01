Covid, ISS: “Trend dei casi in crescita. Molte regioni a rischio alto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Ci sono Molte regioni a rischio alto, ci sono 2 regioni a rischio moderato, con alta probabilità di progressione a rischio alto, e sostanzialmente una regione a rischio basso. Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese, l’incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita e anche aumentare l’impatto sui servizi assistenziali”. Questo il quadro fornito dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, sulla base dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 elaborato dalla Cabina di Regia insieme a Ministero della Salute e Iss. “Ci troviamo – ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Ci sono, ci sono 2moderato, con alta probabilità di progressione a, e sostanzialmente una regione abasso. Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese, l’incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di dee anche aumentare l’impatto sui servizi assistenziali”. Questo il quadro fornito dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, sulla base dei dati del Monitoraggio Regionale19 elaborato dalla Cabina di Regia insieme a Ministero della Salute e Iss. “Ci troviamo – ha ...

