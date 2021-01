Coronavirus, aumentano i positivi (564 oggi) ma con tanti tamponi testati / La mappa del contagio in tempo reale (Di venerdì 8 gennaio 2021) ANCONA - Emergenza Covid : crescono i positivi nelle Marche (oggi sono 564) ma con il doppio o quasi dei tamponi testati rispetto a ieri. Nel dettaglio il Servizio Sanità della Regione ha comunicato ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 8 gennaio 2021) ANCONA - Emergenza Covid : crescono inelle Marche (sono 564) ma con il doppio o quasi deirispetto a ieri. Nel dettaglio il Servizio Sanità della Regione ha comunicato ...

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: aumentano i #RICOVERI, sono 9 le #REGIONI sopra la #SOGLIA #CRITICA - MrsSwannH : RT @Ticinonline: 177 casi di Covid-19 in Ticino e sei vittime. Aumentano i pazienti in cure intense (53) #ticino #covid19 #coronavirus ht… - Ticinonline : 177 casi di Covid-19 in Ticino e sei vittime. Aumentano i pazienti in cure intense (53) #ticino #covid19… - GabrieleVilla77 : Si deve aprire, i contagi scendono Si deve chiudere i contagi aumentano O i dati sono falsi o i dati sono vecchi..… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Coronavirus, Liguria: sono 196 i nuovi positivi su 1.642 tamponi effettuati. Si registrano 16 #decessi, tra cui il più g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Siria, aumentano i casi di coronavirus Save the Children Italia updated 9:30 AM UTC, Jan 8, 2021

News: il primo canale all news italiano. Scopri le ultime notizie in tempo reale. News e aggiornamenti su politica, cronaca, esteri, economia, sport e attualità.

Rientro a scuola nuovamente rimandato: si pensa al 25 gennaio

La Regione Lombardia posticipa il rientro a scuola al 25 gennaio. Pesa l'aumento dei contagi e il probabile ingresso in zona arancione.

News: il primo canale all news italiano. Scopri le ultime notizie in tempo reale. News e aggiornamenti su politica, cronaca, esteri, economia, sport e attualità.La Regione Lombardia posticipa il rientro a scuola al 25 gennaio. Pesa l'aumento dei contagi e il probabile ingresso in zona arancione.