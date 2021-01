Conte e Di Maio vedono Serraj Obiettivo stabilizzare la Libia

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Fa tappa a Palazzo Chigi il capo del Consiglio presidenziale libico, il premier libico Fayez al, che incontra il presidente del Consiglio, Giuseppe. Fonti del governano italiano riferiscono che al meeting è presente anche il ministro degli Esteri, Luigi Di. L’accoppiata della leadership italiana ha gestito costantemente — insieme all’Aise — i contatti con la, che è un dossier di importanza pratica e simbolica per Roma. La stabilizzazione della crisi è una questione di interesse nazionale per l’Italia, sia per la sicurezza collegata ai flussi migratori che dallapartono, sia per aspetti di interesse economico-commerciale e per il valore dei giacimenti e collegamenti energetici libici (dove l’Italia ha un ruolo primario). Inoltre il valore del dossier è politico: la crisi ...