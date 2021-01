Collant e reggicalze | storia di un simbolo di femminilità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Era il 1938, quando l’azienda DuPonte cominciò a produrre i primi paia di calze in nylon. Presentate nel 1939 all’esposizione internazionale di San Francisco, furono vendute per la prima volta il 24 ottobre 1939 in un negozio di Wilmington in Delawere. Ma iquando effettivamente nasceranno? Forse sarà sembrato niente di nuovo, considerando che nel Medioevo e nel Rinascimento la calzamaglia era già di gran moda, ma la novità stava nel tessuto. Il Nylon, nuova fibra, da poco inventata, che ben si prestava per resistenza alla fabbricazione delle calze. Questo ha reso iun indumento di gran moda, irrinunciabile per tantissime donne. La rivoluzione di Allen Gant sr. La vera rivoluzionaria invenzione arriva nel 1958 quando Allen Gant sr. ha un intuizione: unire un paio di calze ad un paio di mutandine, creando quello che verrà ...