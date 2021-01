Caccia ai cinghiali nel Sannio: denunce, sequestri e sanzioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Durante un controllo finalizzato alla repressione dei reati nel settore venatorio, il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Vitulano, unitamente al NIPAAF di Benevento, ha sorpreso una squadra di bracconieri intenti ad effettuare una battuta di Caccia al cinghiale in periodo di divieto generale, tra i comuni di Vitulano, Castelpoto e Campoli del Monte Taburno. L’attività posta in essere ha condotto al deferimento di vari soggetti alla competente AG per il reato di Caccia al cinghiale in periodo di divieto generale. Durante l’operazione veniva intercettato anche un soggetto, il quale colto in flagranza, tentava la fuga. Prontamente veniva fermato dai militari operanti e pertanto sottoposto a perquisizione. Si procedeva altresì al sequestro del fucile da Caccia e relativo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Durante un controllo finalizzato alla repressione dei reati nel settore venatorio, il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Vitulano, unitamente al NIPAAF di Benevento, ha sorpreso una squadra di bracconieri intenti ad effettuare una battuta dial cinghiale in periodo di divieto generale, tra i comuni di Vitulano, Castelpoto e Campoli del Monte Taburno. L’attività posta in essere ha condotto al deferimento di vari soggetti alla competente AG per il reato dial cinghiale in periodo di divieto generale. Durante l’operazione veniva intercettato anche un soggetto, il quale colto in flagranza, tentava la fuga. Prontamente veniva fermato dai militari operanti e pertanto sottoposto a perquisizione. Si procedeva altresì al sequestro del fucile dae relativo ...

