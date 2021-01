Auto: in 2020 in Germania mercato -19%, torna sotto quota 3 mln (Di venerdì 8 gennaio 2021) Berlino, 8 gen. - (Adnkronos) - Nonostante una fine anno 'effervescente' grazie all'Iva ridotta per favorire i consumi (+10% le vendite di dicembre per 311.394 vetture) il mercato Automobilistico tedesco ha chiuso il 2020 con una perdita di quasi un quinto dei volumi rispetto al 2019, tornando sotto quota 3 milioni (per l'esattezza a 2.917.700 unità vendute, -19%). Sono dati pesanti quelli che l'Associazione dell'industria Automobilistica tedesca (VDA) ha diffuso oggi e che confermano l'impatto della pandemia sul principale mercato europeo. Guardando alla tipologia dei modelli venduti si conferma l'ascesa dei Suv, che nel 2020 hanno rappresentato oltre un quinto delle vendite totali. Ma nel 2020 anche i camper hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Berlino, 8 gen. - (Adnkronos) - Nonostante una fine anno 'effervescente' grazie all'Iva ridotta per favorire i consumi (+10% le vendite di dicembre per 311.394 vetture) ilmobilistico tedesco ha chiuso ilcon una perdita di quasi un quinto dei volumi rispetto al 2019,ndo3 milioni (per l'esattezza a 2.917.700 unità vendute, -19%). Sono dati pesanti quelli che l'Associazione dell'industriamobilistica tedesca (VDA) ha diffuso oggi e che confermano l'impatto della pandemia sul principaleeuropeo. Guardando alla tipologia dei modelli venduti si conferma l'ascesa dei Suv, che nelhanno rappresentato oltre un quinto delle vendite totali. Ma nelanche i camper hanno ...

La Mercedes centra i target sulle emissioni 2020-21

“Con i dati in nostro possesso siamo convinti di osservare i limiti sulle emissioni anche nel 2021“. La Mercedes centra i target grazie all’immatricolazione di 160 mila auto “alla spina”, tra elettric ...

