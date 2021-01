Asl Torino | «De Ligt positivo? Nessun focolaio alla Juventus»

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Asl: «De». Le dichiarazioni dopo la positività del difensore olandese Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, ha commentato così la positività di Matthijs de, ultimo contagiato in casa. Le dichiarazioni riportate da Tuttosport: «Siamo stati subito informati dsocietà. A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento. La situazione è sotto controllo, non c’è” Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : #Asl Torino: 'Nessun focolaio alla #Juventus' - MarcelloChirico : Nonostante 2 positivi, la #Juventus è salita sul pulmann ed è partita per Milano. Nessuna ASL di Torino ha telefona… - capuanogio : Secondo il @CorriereTorino la #Asl di Torino sarebbe pronta a bloccare la trasferta della #Juventus a Milano in cas… - FiliFuli : RT @LeonettiFrank: Il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, Roberto Testi: 'Siamo stati subito informati dal… - marcovarini : L’ASL di Napoli ogni volta che legge l’ASL di Torino... -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Torino

Tuttosport

Matthijs de Ligt è il terzo giocatore positivo al Covid in pochi giorni in casa Juve. L'olandese, titolare contro il Milan, era risultato negativo a entrambi ai test ...Non esiste un focolaio in casa Juventus nonostante la positività al Coronavirus di tre calciatori in pochi giorni, si tratta di Alex Sandro, Cuadrado e per ultimo de Ligt. “Juventus Football Club comu ...