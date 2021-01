Zagabria | colpo Strasser in slalom

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Prima vittoria in carriera nellodella Sljeme, a, per il tedesco Linus, che nella manche dei recuperi, si distingue con sette posizioni rimontate rispetto alla prima e chiude ...

Ultime Notizie dalla rete : Zagabria colpo

Quotidiano.net

Prima vittoria in carriera nello slalom della Sljeme, a Zagabria, per il tedesco Linus Strasser (tre podi in slalom parallelo), che nella manche dei recuperi, si distingue con sette posizioni rimontat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA: VINCE STRASSER, INFORCATA DI VINATZER LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI SLALOM I ...