Verso il nuovo DPCM, si va verso la linea del rigore: le indiscrezioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) indiscrezioni sul nuovo DPCM. Mezza Italia da lunedì potrebbe essere in fascia arancione: il Lazio, in particolare, guarda con apprensione al possibile peggioramento della curva dei contagi dopo le festività natalizie, il Veneto ha superato la soglia, mentre la Lombardia era appena al limite e la Liguria di poco sotto. Anche Piemonte, Puglia, Calabria e Basilicata restano in forte rischio. Per questo la linea del nuovo DPCM, che entrerà in vigore dal 16 gennaio, continuerà ad essere dura. Certamente prevederà regole rigide e la proroga di alcuni divieti, compreso quello di spostamento tra le regioni almeno fino al 31 gennaio. Il coprifuoco resterà alle 22, così come la chiusura di palestre, cinema e teatri. Probabile anche che nelle zone gialle i bar e i ristoranti mantengano la ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021)sul. Mezza Italia da lunedì potrebbe essere in fascia arancione: il Lazio, in particolare, guarda con apprensione al possibile peggioramento della curva dei contagi dopo le festività natalizie, il Veneto ha superato la soglia, mentre la Lombardia era appena al limite e la Liguria di poco sotto. Anche Piemonte, Puglia, Calabria e Basilicata restano in forte rischio. Per questo ladel, che entrerà in vigore dal 16 gennaio, continuerà ad essere dura. Certamente prevederà regole rigide e la proroga di alcuni divieti, compreso quello di spostamento tra le regioni almeno fino al 31 gennaio. Il coprifuoco resterà alle 22, così come la chiusura di palestre, cinema e teatri. Probabile anche che nelle zone gialle i bar e i ristoranti mantengano la ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso nuovo Le misure dopo il 15 gennaio: proroga dell'emergenza, arriva la fascia bianca Avvenire Milano, gli studenti in protesta scrivono al ministro Azzolina: "Ci avete abbandonato senza risposte"

Questa mattina un centinaio tra studenti, genitori e insegnanti si è trovata a Piazza Affari a Milano per chiedere l'immediato rientro a scuola in sicurezza di docenti e allievi: “L'abbandono scolast ...

Recovery, una occasione per investire nelle pmi

Per ogni euro di defiscalizzazione possono muoversi centinaia di euro di investimento privato; così come per ogni punto percentuale di garanzia, miliardi di finanziamenti privati. La politica spende e ...

