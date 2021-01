Vaccino covid Moderna in Italia: ‘bugiardino’, quando arriva, dosi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Vaccino Moderna arriva in Italia: via libera dell’Aifa, ecco le prime dosi la prossima settimana. L’Agenzia Italiana del farmaco ha autorizzato il Vaccino anti covid nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Si tratta del secondo Vaccino covid che sbarca in Italia dopo il prodotto Pfizer Biontech. Se si considera il ‘bugiardino’ del ‘Moderna covid vaccine’, si ricava un quadro non lontano da quello del Vaccino già utilizzato. Le differenze, però, non mancano. Le temperature di conservazione e il tempo dopo il quale scatta l’immunità, che per Moderna “si considera pienamente acquisita a partire da 2 settimane” dopo la seconda ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilin: via libera dell’Aifa, ecco le prime dosi la prossima settimana. L’Agenziana del farmaco ha autorizzato ilantinei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Si tratta del secondoche sbarca indopo il prodotto Pfizer Biontech. Se si considera ildel ‘vaccine’, si ricava un quadro non lontano da quello delgià utilizzato. Le differenze, però, non mancano. Le temperature di conservazione e il tempo dopo il quale scatta l’immunità, che per“si considera pienamente acquisita a partire da 2 settimane” dopo la seconda ...

