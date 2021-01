“Utenti Android in pericolo”: ecco cosa può accadere (Di giovedì 7 gennaio 2021) Allarme in tutto il mondo per tutti gli Utenti Android. E’ stato infatti trovato un nuovo virus che potrebbe invadere i vostri smartphone e rubare tutti i vostri dati. Non è solo uno purtroppo ma sono diversi e possono entrare in possesso dei vostri smartphone in molte maniere. Infatti nonostante i grandi sforzi di Google, così come quelli di chi sviluppa le varie app, purtroppo sono ancora presenti tantissimi tipi di malware. Alcuni di questi sono poco pericolosi mentre altri possono addirittura far spegnere il vostro dispositivo per sempre. Ma andiamo a vedere quali possono essere le tipologie di virus per Android più diffuse. Iniziamo la nostra classifica con gli adware che mostrano degli annunci pubblicitari fuori dalle regole e per questo non dovrebbero essere accettati. Si tratta appunto degli spyware che, così ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021) Allarme in tutto il mondo per tutti gli. E’ stato infatti trovato un nuovo virus che potrebbe invadere i vostri smartphone e rubare tutti i vostri dati. Non è solo uno purtroppo ma sono diversi e possono entrare in possesso dei vostri smartphone in molte maniere. Infatti nonostante i grandi sforzi di Google, così come quelli di chi sviluppa le varie app, purtroppo sono ancora presenti tantissimi tipi di malware. Alcuni di questi sono pocosi mentre altri possono addirittura far spegnere il vostro dispositivo per sempre. Ma andiamo a vedere quali possono essere le tipologie di virus perpiù diffuse. Iniziamo la nostra classifica con gli adware che mostrano degli annunci pubblicitari fuori dalle regole e per questo non dovrebbero essere accettati. Si tratta appunto degli spyware che, così ...

PCG_R : @dambra_giuseppe Quello cercavo... per ora è difficile riabituarmi, su Android ci sono tante cose comode che gli ut… - blackeyes972 : FairEmail un client e-mail per Android FairEmail è un client e-mail per Android che è stato sviluppato per tutelar… - blackeyes972 : FairEmail un client e-mail per Android FairEmail è un client e-mail per Android che è stato sviluppato per tutelar… - visionaria_io : @MariM64768014 @Camelia23455486 @simonegraziosi2 È questo. Ho seguito il 'come sistemarlo' ?? - infoitscienza : Xiaomi si scusa con gli utenti di Mi A3 e annulla il rollout di Android 11 -