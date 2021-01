Una cicatrice indelebile alla democrazia americana (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sgomento. Seguendo lo speciale “Usa news” del 6 gennaio 2021, non posso non commentare, in qualità di giornalista e avvocato, il clamoroso attacco alla democrazia che è avvenuto. Uno spettacolo ignobile che tocca tutti noi, da professionisti e ancor prima da cittadini democratici, da cittadini del mondo. Assisto sconcertata all’impedimento, mediante aggressione da parte di un manifestante, a un giornalista, di fare servizio pubblico e di portare testimonianza al mondo. “Fake news, fake news” urla da esaltato. E non è un caso isolato, è solo uno dei tanti facinorosi che ha morso quel frutto avvelenato dal trumpismo. No non può essere vero. Mi ripeto. L’America, l’alleata, quella che salvò l’Italia durante la seconda guerra mondiale, che cade così in basso, che si mostra così violata nella sua essenza democratica, assaltata senza precedenti. Sì perché ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sgomento. Seguendo lo speciale “Usa news” del 6 gennaio 2021, non posso non commentare, in qualità di giornalista e avvocato, il clamoroso attaccoche è avvenuto. Uno spettacolo ignobile che tocca tutti noi, da professionisti e ancor prima da cittadini democratici, da cittadini del mondo. Assisto sconcertata all’impedimento, mediante aggressione da parte di un manifestante, a un giornalista, di fare servizio pubblico e di portare testimonianza al mondo. “Fake news, fake news” urla da esaltato. E non è un caso isolato, è solo uno dei tanti facinorosi che ha morso quel frutto avvelenato dal trumpismo. No non può essere vero. Mi ripeto. L’America, l’alleata, quella che salvò l’Italia durante la seconda guerra mondiale, che cade così in basso, che si mostra così violata nella sua essenza democratica, assaltata senza precedenti. Sì perché ...

Sgomento.Seguendo lo speciale "Usa news" del 6 gennaio 2021, non posso non commentare, in qualità di giornalista e avvocato, il clamoroso attacco alla democrazia che è ...

Sgomento.Seguendo lo speciale "Usa news" del 6 gennaio 2021, non posso non commentare, in qualità di giornalista e avvocato, il clamoroso attacco alla democrazia che è ...