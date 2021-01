Trump e certa “destra intellettuale” | una questione di immaturità

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Non ho mai dato molto peso alle disquisizioni, più o meno dotte, sul carattere e le intemperanze di Donald. Anche a me non piacevano affatto, ma la storia insegna che ciò che conta alla fine sono le opere, le realizzazioni, dei singoli presidenti, politici, statisti. E la storia ricorda grandi uomini non proprio irreprensibili nei comportamenti, accanto ad altri che sono stati un flop sotto tutti gli aspetti pur essendo brave e oneste persone nella vita privata. Alla fine dei quattro anni, il bilancio della presidenzami è sembrato molto articolato,mente anche molto da contestualizzare in un Paese diviso, con una distanza (culturale, sociale, economica, di stili e qualità della vita) diventata col tempo troppo troppo enorme, quasi insostenibile, fra le cosiddette élite e il popolo. Ovviamente, come in tutte le ...