Tragedia in galleria | auto investe e uccide ciclista nel Napoletano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAgerola (Na) – Ancora sangue sulle strade del, nel primo pomeriggio di oggi, all’uscita dalladei Monti Lattari ad Agerola. Unha investito unache è rimasta uccisa dopo l’impatto. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ma stando a quanto emerso la giovane è stata centrata prima da una vettura, con la quale c’è stato l’impatto che ha dato il via all’incidente, e poi da un secondo veicolo che stava sopraggiungendo. Sull’incidente indagano i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Castellammare di Stabia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.