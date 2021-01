Testamento Maradona/ Parla Diego Jr: "Papà disse che avrebbe lasciato tutto a noi" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Testamento Maradona: Parla Diego Armando Maradona Jr., il figlio 34enne che sostiene come il Pibe de Oro avesse indicato nei figli gli unici eredi. Ancora incertezza sul patrimonio. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)ArmandoJr., il figlio 34enne che sostiene come il Pibe de Oro avesse indicato nei figli gli unici eredi. Ancora incertezza sul patrimonio.

Testamento Maradona: parla Diego Armando Maradona Jr., il figlio 34enne che sostiene come il Pibe de Oro avesse indicato nei figli gli unici eredi.

Testamento Maradona: parla Diego Armando Maradona Jr., il figlio 34enne che sostiene come il Pibe de Oro avesse indicato nei figli gli unici eredi.