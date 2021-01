Sveglia | lo stage retribuito non esiste!

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 7 gennaio 2021) di Savino Balzano. Gli annunci di “offerte di lavoro” sono pieni di proposte die tirocini, spesso definiti come “retribuiti”. In una sola frase ben tre menzogne da sfatare. Primo: siamo noi l’offerta di lavoro. Il datore di lavoro rappresenta la “domanda di lavoro”, infatti paga un compenso per ottenere la nostra prestazione. Chi dovrebbe davvero offrire lavoro oggi è così disperato da arrivare a “domandarlo”: una stortura frutto di un mondo del lavoro ormai privo di diritti e tutele. Secondo: loe il tirocinio non costituiscono contratti di lavoro, nemmeno atipici, perché altro non sono che contratti di formazione. Lo stagista non è un lavoratore. Terzo: non essendo un contratto di lavoro, non esiste lo. Nessun tirocinante è: solo il lavoro da ...