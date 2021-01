(Di giovedì 7 gennaio 2021) Come ogni anno,ha rivelato quali sono stati i titoli con cui si è intrattenuto negli ultimi mesi, eè risultato ilpiùdal. Con il nuovo sono arrivati anche i bilanci del precedente, e come ci ha abituati ormai da un po', anche la sua lista di, serie tv, libri e quant'altro consumati nel. E da qui è venuto fuori che ilhaalmeno 4 volte, l'acclamata ultima pellicola di David Fincher. Come riporta anche IndieWire, infatti,ha finalmente aggiornato la famosa lista sul suo blog, rivelando di averper la prima volta il ...

WeCinema : Curiosi di sapere cosa ha visto nel 2020 Steven Soderbergh? Il premiato regista anche quest'anno ha segnato ogni si… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Steven Soderbergh, Mank è il film più visto dal regista nel 2020 - WendyMariaBart1 : RT @WeCinema: Curiosi di sapere cosa ha visto nel 2020 Steven Soderbergh? Il premiato regista anche quest'anno ha segnato ogni singolo film… - Enricofrasca3g2 : RT @WeCinema: Curiosi di sapere cosa ha visto nel 2020 Steven Soderbergh? Il premiato regista anche quest'anno ha segnato ogni singolo film… - Stefanodibiagi1 : RT @WeCinema: Curiosi di sapere cosa ha visto nel 2020 Steven Soderbergh? Il premiato regista anche quest'anno ha segnato ogni singolo film… -

Ultime Notizie dalla rete : Steven Soderbergh

Movieplayer.it

Come ogni anno, Steven Soderbergh ha rivelato quali sono stati i titoli con cui si è intrattenuto negli ultimi mesi, e Mank è risultato il film più visto dal regista. Con il nuovo sono arrivati anche ...Primo appuntamento con la stagione 2021 di «Freedom - Oltre il confine», al via da venerdì 8 gennaio, in prima serata, su Italia 1, per otto appuntamenti.