Stefano De Martino | «Se un matrimonio finisce non è un fallimento»

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’amore va e viene, si esaurisce, più frequentemente cambia pelle, e quando di mezzo ci sono un matrimonio e un figlio, come nel caso di Stefano De Martino e Belén Rodriguez, dimenticarsi è difficile, troppe tracce perché non se ne conservi memoria. Il conduttore lo sa, ma a quasi otto mesi dalla seconda separazione il cuore è più leggero, senza rimpianti, nemmeno oggi che la sua ex più famosa è di nuovo felice, al fianco di Antonio Spinalbese, con cui fa coppia dalla scorsa estate.