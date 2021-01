Stefano De Martino, fulmine a ciel sereno su Belen: “Il nostro matrimonio non è fallito” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono ormai passati tanti mesi da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati e, se spesso De Martino si vede in giro con ragazze diverse, presumibilmente amiche, Belen è sempre con il fidanzato Antonino Spinalbanese del quale sembra davvero innamorata. Lo ha già portato a casa, in famiglia e lo ha anche presentato al figlio, Santiago. Belen appare serena e felice e, finalmente, si è ripresa la sua vita dopo mesi di dolori e sofferenze mai celate. Stefano fa una dichiarazione forte “il mio matrimonio non è fallito” Stefano De Martino è sempre apparso molto equilibrato in tutte le sue dichiarazioni e non ha mai esagerato con commenti e opinioni. Però, in questi giorni, ha ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono ormai passati tanti mesi da quandoDeRodriguez si sono lasciati e, se spesso Desi vede in giro con ragazze diverse, presumibilmente amiche,è sempre con il fidanzato Antonino Spinalbanese del quale sembra davvero innamorata. Lo ha già portato a casa, in famiglia e lo ha anche presentato al figlio, Santiago.appare serena e felice e, finalmente, si è ripresa la sua vita dopo mesi di dolori e sofferenze mai celate.fa una dichiarazione forte “il mionon èDeè sempre apparso molto equilibrato in tutte le sue dichiarazioni e non ha mai esagerato con commenti e opinioni. Però, in questi giorni, ha ...

infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino confessa: 'Il nostro matrimonio non è fallito', cosa c'è dietro la loro separaz… - infoitcultura : Stefano De Martino: “Il matrimonio con Belen non è stato un fallimento” - infoitcultura : Stefano De Martino racconta il dramma dell’eroina: “Come mi sono salvato” - zazoomblog : Stefano De Martino il vero motivo per cui ha lasciato Amici: il retroscena - #Stefano #Martino #motivo #lasciato - zazoomblog : Madalina Ghenea torna in tv con Stefano De Martino: ecco in quale programma la vedremo - #Madalina #Ghenea #torna… -