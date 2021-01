SONDAGGIO IM -Dove intervenire con più urgenza sul mercato? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. L'articolo proviene da intermagazine.

LodoUniversers : @Mandalo73601952 ho fatto un tweet dove accetto proposte, domani faccio un sondaggio e vediamo cosa esce fuori ahahah - angelmel80 : @PEACEALLFANDOMS Ma sto sondaggio e falsato la più bella in assoluto e rosalinda ma dove va la Salemi ma perfavore non diciamo eresie - Efuoribuio : RT @mikasgg: Da questo sondaggio e da quello delle canzoni (dove promiseland è arrivata 5ª) si evince che Mika non si merita questa canzone… - mikaslight : RT @mikasgg: Da questo sondaggio e da quello delle canzoni (dove promiseland è arrivata 5ª) si evince che Mika non si merita questa canzone… - mikasgg : Da questo sondaggio e da quello delle canzoni (dove promiseland è arrivata 5ª) si evince che Mika non si merita que… -