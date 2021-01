Smat, due nuovi Punti Acqua a Torino (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati installati due nuovi Punti Acqua Smat a Torino, nei pressi del giardino pubblico di via Pietro Cossa 280 e nell’area “le Vele” in strada San Mauro. I chioschi destinati alla distribuzione di Acqua naturale e gasata sono il 14esimo e 15 della città e per la fine di febbraio è prevista l’inaugurazione ufficiale. Come per tutti gli altri chioschi Smat il prelievo dell’Acqua naturale sarà gratuito, mentre l’Acqua gasata, dopo i primi 15 giorni gratuiti, verrà erogata al costo di 5 centesimi al litro. I Punti Acqua sono realizzati per sostenere il consumo dell’Acqua del rubinetto a scopi alimentari e consentono l’approvvigionamento di Acqua di rete a ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati installati due, nei pressi del giardino pubblico di via Pietro Cossa 280 e nell’area “le Vele” in strada San Mauro. I chioschi destinati alla distribuzione dinaturale e gasata sono il 14esimo e 15 della città e per la fine di febbraio è prevista l’inaugurazione ufficiale. Come per tutti gli altri chioschiil prelievo dell’naturale sarà gratuito, mentre l’gasata, dopo i primi 15 giorni gratuiti, verrà erogata al costo di 5 centesimi al litro. Isono realizzati per sostenere il consumo dell’del rubinetto a scopi alimentari e consentono l’approvvigionamento didi rete a ...

