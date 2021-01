Sei anni dopo Charlie Hebdo, la Francia si ritrova con gli stessi problemi di allora (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sei anni fa, la Francia entrava in un incubo da cui ancora oggi fatica a svegliarsi. Gli attentati del 7 gennaio alla redazione di Charlie Hebdo e al supermercato HyperCacher a Porte de Vincennes furono i primi di quel 2015, finito con la strage al Bataclan. Ma l’attacco terroristico, che portò alla morte di diciannove persone - tra i quali tre terroristi - non rappresentò solamente uno schock per l’Europa che venne messe di fronte a una realtà cruda, con i video che testimoniarono le uccisioni a sangue freddo dei giornalisti, e vide così realizzarsi le minacce più volte ribadite nei suoi confronti dal sedicente Stato islamico (Isis), in quel tempo all’apice della sua forza, ma anche per il valore simbolico di quel gesto: un attacco alla libertà di stampa, nel cuore della democrazia europea. In ricordo di quel giorno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Seifa, laentrava in un incubo da cui ancora oggi fatica a svegliarsi. Gli attentati del 7 gennaio alla redazione die al supermercato HyperCacher a Porte de Vincennes furono i primi di quel 2015, finito con la strage al Bataclan. Ma l’attacco terroristico, che portò alla morte di diciannove persone - tra i quali tre terroristi - non rappresentò solamente uno schock per l’Europa che venne messe di fronte a una realtà cruda, con i video che testimoniarono le uccisioni a sangue freddo dei giornalisti, e vide così realizzarsi le minacce più volte ribadite nei suoi confronti dal sedicente Stato islamico (Isis), in quel tempo all’apice della sua forza, ma anche per il valore simbolico di quel gesto: un attacco alla libertà di stampa, nel cuore della democrazia europea. In ricordo di quel giorno ...

