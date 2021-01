Sci di fondo | Linn Svahn positiva asintomatica al Covid-19 | è costretta ad abbandonare il Tour de Ski

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un autentico fulmine si abbatte sul contingente svedese in gara alde Ski 2021., vincitrice delle prime due tappe della competizione, la sprint e la 10 km con partenza di massa, entrambe a tecnica libera, è stata trovataal-19. Per la ventunenne già vincitrice della Coppa del Mondo sprint nella stagione 2019-2020 ilde Ski termina qui, e non è escluso ci possano essere altri contagi all’interno della squadra svedese, con annessi forfait. Il controllo che ha certificato la positività diè stato effettuato una volta portato a termine il trasferimento da Dobbiaco alla Val di Fiemme, dove si svolgeranno le ultime tre tappe dell’evento che avrà la sua conclusione domenica sul Cermis. La svedese occupava, al momento della positività ...

