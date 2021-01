Rider rapinato a Napoli | convalidato il fermo per i due maggiorenni | restano in carcere

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 7 gennaio 2021)ilper i due. È statoilper i dueaccusati dell’aggressione e della rapina dello scooter ai danni di Gianni Lanciano, il50enne, immortalati in un video. I due, fermati insieme ad altri quattro ragazzi, minorenni,dunque in. Nelle prossime ora l’udienza di convalida per i minorenni.ini duedel branco che, nella serata dello scorso 1° gennaio, hanno partecipato all’aggressione e alla rapina di Gianni Lanciano, il50enne derubato del motorino in ...