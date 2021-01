Real Madrid, Zidane in isolamento dopo contatti con un positivo: può saltare la semifinale di Supercoppa Spagnola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Real Madrid dopo un inizio singhiozzante, sembra aver ritrovato gli stimoli giusti per competere ai massimi livelli.Real Madrid, rinvio a giudizio per Benzema: quel video hot di Valbuena e l’accusa per il bomber BlancosAttualmente occupa la seconda posizione in classifica a due punti dall'Atletico Madrid che però deve recuperare due partite.Nel corso della stagione anche la rosa del Real Madrid ha dovuto fare i conti con alcuni casi di covid-19. In ordine cronologico era toccato prima a Militao, a seguire a Casemiro e Eden Hazard e per ultimo a Luka Jovic.Nelle ultime ore Zinedine Zidane, venuto a contatto con un positivo al Covid-19, non ha condotto l'allenamento odierno. Il tecnico francese infatti, così come da ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilun inizio singhiozzante, sembra aver ritrovato gli stimoli giusti per competere ai massimi livelli., rinvio a giudizio per Benzema: quel video hot di Valbuena e l’accusa per il bomber BlancosAttualmente occupa la seconda posizione in classifica a due punti dall'Atleticoche però deve recuperare due partite.Nel corso della stagione anche la rosa delha dovuto fare i conti con alcuni casi di covid-19. In ordine cronologico era toccato prima a Militao, a seguire a Casemiro e Eden Hazard e per ultimo a Luka Jovic.Nelle ultime ore Zinedine, venuto a contatto con unal Covid-19, non ha condotto l'allenamento odierno. Il tecnico francese infatti, così come da ...

Mediagol : #RealMadrid, Zidane in isolamento dopo contatti con un positivo: può saltare la semifinale di Supercoppa Spagnola… - sportface2016 : #RealMadrid, la neve non spaventa Sergio #Ramos: il difensore scherza a torso nudo, il video - _DAGOSPIA_ : GALLETTI A LUCI ROSSE - BENZEMA RINVIATO A GIUDIZIO PER IL VIDEO SEXY DI VALBUENA. L’ACCUSA E’ DI…… - panluc : @D10S1926_ @Totore83 @DiegoDeLucaTwit Non dire cazzate. Spalletti è molto peggio di Gattuso. Non ha vinto nulla pur… - MusticaG : #Zidane è in isolamento dopo un contatto stretto con una persona positiva al Covid. Attende l'esito del tampone eff… -