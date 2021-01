Punta pistola contro autista del bus, denunciato: “L’ho fatto per gioco” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ha affiancato in auto un pullman dell’Atb ed ha estratto una pistola semiautomatica mostrandola al conducente del bus attraverso il finestrino. Successivamente, gesticolando, intimava all’autista di tacere, allontanandosi. La scena è stata però ripresa dalle telecamere di video-sorveglianza. La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha denunciato in stato di libertà G. H., classe, 1984, responsabile di minaccia aggravate dall’uso dell’arma. Il fatto risale a sabato pomeriggio, 2 gennaio. In viale Papa Giovanni XIII, l’autista dell’Atb, mentre era fermo al semaforo rosso del crocevia con via Angelo Maj, veniva affiancato da una Toyota Yaris di colore scuro. L’auto in questione si dirigeva verso il quartiere di Monterosso, dove da attività info-investigativa si accertava risiedere l’autore della ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ha affiancato in auto un pullman dell’Atb ed ha estratto unasemiautomatica mostrandola al conducente del bus attraverso il finestrino. Successivamente, gesticolando, intimava all’di tacere, allontanandosi. La scena è stata però ripresa dalle telecamere di video-sorveglianza. La Squadra Mobile della Questura di Bergamo hain stato di libertà G. H., classe, 1984, responsabile di minaccia aggravate dall’uso dell’arma. Ilrisale a sabato pomeriggio, 2 gennaio. In viale Papa Giovanni XIII, l’dell’Atb, mentre era fermo al semaforo rosso del crocevia con via Angelo Maj, veniva affiancato da una Toyota Yaris di colore scuro. L’auto in questione si dirigeva verso il quartiere di Monterosso, dove da attività info-investigativa si accertava risiedere l’autore della ...

Ultime Notizie dalla rete : Punta pistola Coronata, punta pistola scacciacani sui poliziotti e si barrica in casa con il padre Genova24.it Brescia-Cuneo 2-3, coach Andrea Pistola: “Sono due punti guadagnati”

Le parole di coach Andrea Pistola dopo il bel successo di Cuneo in casa della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Leggile qui!

La Bosca S.Bernardo Cuneo trova la terza vittoria consecutiva: come all’andata, la sfida con la Banca Valsabbina Millenium Brescia termina al tie-break. Le gatte faticano rispetto alle ultime prestazi ...

