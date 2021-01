LA STORIA È CICLICA E LA TRUFFA È VECCHIA (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questa è del 1918. Dovremmo imparare dalla STORIA, non ripeterla.Il più grande killer era infatti la polmonite batterica da maschere facciali, non l’influenza spagnola.Non mi credi? …Allora ti mostro i dati del NATIONAL INSTITUTE OF HEALT consultabili anche qui :https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic?fbclid=IwAR3BEJ7o1jNUAaU8B3uve4t7I3NPLa1lt72jvJuSHauWFeg6zTSOyuMdrco La polmonite batterica ha causato la maggior parte dei decessi nella pandemia influenzale del 1918 Implicazioni per la futura pianificazione pandemicaLa maggior parte dei decessi durante la pandemia influenzale del 1918-1919 non è stata causata dal solo virus influenzale, riferiscono i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), parte del National Institutes of Health. Invece, la maggior parte ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questa è del 1918. Dovremmo imparare dalla, non ripeterla.Il più grande killer era infatti la polmonite batterica da maschere facciali, non l’influenza spagnola.Non mi credi? …Allora ti mostro i dati del NATIONAL INSTITUTE OF HEALT consultabili anche qui :https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic?fbclid=IwAR3BEJ7o1jNUAaU8B3uve4t7I3NPLa1lt72jvJuSHauWFeg6zTSOyuMdrco La polmonite batterica ha causato la maggior parte dei decessi nella pandemia influenzale del 1918 Implicazioni per la futura pianificazione pandemicaLa maggior parte dei decessi durante la pandemia influenzale del 1918-1919 non è stata causata dal solo virus influenzale, riferiscono i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), parte del National Institutes of Health. Invece, la maggior parte ...

