Kim Kardashian divorzia dal marito Kanye West: «non lo sopporta più» (Di giovedì 7 gennaio 2021) E alla fine Kim Kardashian, 40 anni, ha detto basta: è sul piede di divorzio dal marito Kanye West,43. La socialite ha detto basta alle uscite deliranti di suo marito, al suo raccontare ai quattro venti episodi dolorosi e privati (tra cui un aborto) della loro vita matrimoniale. Basta al suo fervore religioso che sta diventando sempre più incontrollato, al suo umore altalenante dovuto al disturbo bipolare di cui soffre, al suo candidarsi presidente degli Stati Uniti con un programma strampalato. Il 2021 sarà l'anno della separazione?

