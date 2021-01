Juventus, Morata scalpita e Pirlo frena: niente Sassuolo, pronto per l’Inter (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo ha sconfitto il Milan capolista, dimostrando di poter dire la propria per il discorso Scudetto. I bianconeri vantano la rosa qualitativamente migliore del campionato, con campioni capaci di risolvere qualsivoglia disputa, quali Cristiano Ronaldo, Dybala e Chiesa. La Juventus aspetta il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in vista della sedicesima giornata della Serie A 2020/2021, appuntamento importante per offrire continuità al successo di San Siro. Gli effettivi della Vecchia Signora hanno svolto una seduta di scarico, all’indomani dell’impresa ai danni del sorprendente Diavolo. Successivamente all’allenamento menzionato si sono palesati alcuni responsi sulle criticità relative agli infortuni. Alvaro Morata salterà la prossima giornata, con ogni probabilità, seppur il suo ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ladi Andreaha sconfitto il Milan capolista, dimostrando di poter dire la propria per il discorso Scudetto. I bianconeri vantano la rosa qualitativamente migliore del campionato, con campioni capaci di risolvere qualsivoglia disputa, quali Cristiano Ronaldo, Dybala e Chiesa. Laaspetta ildi Roberto De Zerbi, in vista della sedicesima giornata della Serie A 2020/2021, appuntamento importante per offrire continuità al successo di San Siro. Gli effettivi della Vecchia Signora hanno svolto una seduta di scarico, all’indomani dell’impresa ai danni del sorprendente Diavolo. Successivamente all’allenamento menzionato si sono palesati alcuni responsi sulle criticità relative agli infortuni. Alvarosalterà la prossima giornata, con ogni probabilità, seppur il suo ...

forumJuventus : ? Juve, scongiurato 'cluster' alla Continassa ?? Sandro e Cuadrado contagiati in famiglia ?? - forumJuventus : #MilanJuve, bianconeri partiti per Milano: non convocati Morata, Cuadrado ed Alex Sandro ?? - GoalItalia : Morata salta anche Juventus-Sassuolo ?? Nel mirino c'è il big match contro l'Inter ?? [@romeoagresti] - 1411nico : Aghemo (sky) #Juventus #Morata sta meglio e potrebbe rientrare nei convocati della sfida contro il Genoa in Coppa I… - yoshi5477 : RT @romeoagresti: #Morata salterà la sfida con il #Sassuolo: possibile spezzone in Coppa Italia, per poi essere pronto per l’Inter ????????… -