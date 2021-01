InXile potrebbe lanciare il suo RPG solo nel 2024? Fallout tra i possibili progetti futuri

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci sono molti nuoviin cantiere perEntertainment che devono ancora essere annunciati ufficialmente. Mentre lo sviluppatore di Wasteland 3 ha confermato uno di queicome un "meraviglioso nuovo" gioco di ruolo che attualmente si trova agli inizi della produzione, alcuni rumor indicano che il secondo progettoessere collegato al franchise di. Pubblicando un post su ResetEra, l'insider Microsoft Sponger ha dichiarato che il primo progetto è vicino al game director Chad Moore e non verrà pubblicato prima del. Questo probabilmente fa riferimento al gioco attualmente in sviluppo. Tuttavia, un altro progetto in lavorazione pressoEntertainment "ha qualche relazione con gli eventi del 2020", secondo l'insider. Si ipotizza ...

Eurogamer_it : Il nuovo RPG di #InXile uscirà non prima del 2024, tra i piani la partecipazione ad un nuovo #Fallout? -

InXile Entertainment sarebbe al lavoro su un RPG in prima persona. inXile Entertainment è uno studio noto per Wasteland 2 e Wasteland 3, due titoli che hanno messo in risalto il genere dei CRPG negli ...InXile Entertainment sta già lavorando al loro prossimo progetto: un gioco di ruolo action in prima persona che gira su Unreal Engine 5.