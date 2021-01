Incidente stradale in viale degli Aviatori: violento frontale tra due auto, tre feriti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Incidente stradale in viale degli Aviatori, tre feriti nel violento 'frontale' tra due auto avvenuto alla periferia di Foggia. Il fatto è successo questo pomeriggio: per cause ancora da accertare, due ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 7 gennaio 2021)in, trenel' tra dueavvenuto alla periferia di Foggia. Il fatto è successo questo pomeriggio: per cause ancora da accertare, due ...

SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - bacifinoaridere : Oddio raga ho i brividi ho appena visto il video di un incidente stradale capitato oggi nel mio paese, è orribile cazzo - lapierpierina : RT @Il_Vitruviano: L'essere sicuri che non sia morta per un problema razziale e, direi, neanche di sessismo, consente a tutto il mondo di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale a Savona, auto ribaltata: due feriti IVG.it Morgan De Sanctis, incidente è un giallo/ “Vigili non chiamati, auto non trovata e..”

Incidente Morgan De Sanctis un giallo: "Vigili non chiamati, auto non trovata e manca punto preciso". Intanto buone notizie: dirigente Roma sta meglio.

Montorfano, incidente tra due auto: ferita una 19enne

Montorfano, 7 gennaio 2021 – Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita nell’incidente tra due auto avvenuto oggi alle 17.30 a Montorfano, in via Mandane, nella zona del golf. Dopo l’urto, una delle due ...

Incidente Morgan De Sanctis un giallo: "Vigili non chiamati, auto non trovata e manca punto preciso". Intanto buone notizie: dirigente Roma sta meglio.Montorfano, 7 gennaio 2021 – Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita nell’incidente tra due auto avvenuto oggi alle 17.30 a Montorfano, in via Mandane, nella zona del golf. Dopo l’urto, una delle due ...