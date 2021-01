Incidente a Dubai per Elisabetta Gregoraci | necessario l’intervento del medico

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In vacanza acon la famiglia,è stata protagonista di undavvero singolare, che tuttavia si è risolto per il meglio. La gieffina voleva fare una foto carina per Instagram, ma la posizione scelta non era delle migliori, così è caduta rovinosamente a terra, ferendosi. Addirittura è statotempestivo di unche le fasciasse la mano, ma l’ex moglie di Flavio Briatore ha preferito prenderla con filosofia a riderci su. La vita dorata diCom’è noto a chi segue regolarmente il Grande Fratello Vip 5,non era presente all’ultima diretta del reality show di Canale 5. Il motivo è che ...