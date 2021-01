Il Cantante Mascherato 2021: Milly Carlucci pronta per il bis (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Cantante Mascherato è un programma televisivo andato in onda per la prima volta il 10 gennaio 2020 su Rai1, in questo nuovo anno è pronto ad offrirci una seconda edizione, sempre con Milly Carlucci al timone. Il programma andrà in onda il 29 gennaio 2021 su Rai1, sarà composto da 5 puntante che ci terranno compagnia ogni venerdì sera, fino a concludersi il 26 febbraio 2021. Il programma Il talent show musicale prevede la partecipazione di alcuni personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, essi si esibiranno in sfide canore indossando delle maschere, in modo tale che la loro identità rimanga offuscata ai giudici e al pubblico da casa e verrà rivelata solo al momento della loro eliminazione, svelando una identità al termine di ogni puntata. Il pubblico da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilè un programma televisivo andato in onda per la prima volta il 10 gennaio 2020 su Rai1, in questo nuovo anno è pronto ad offrirci una seconda edizione, sempre conal timone. Il programma andrà in onda il 29 gennaiosu Rai1, sarà composto da 5 puntante che ci terranno compagnia ogni venerdì sera, fino a concludersi il 26 febbraio. Il programma Il talent show musicale prevede la partecipazione di alcuni personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo, essi si esibiranno in sfide canore indossando delle maschere, in modo tale che la loro identità rimanga offuscata ai giudici e al pubblico da casa e verrà rivelata solo al momento della loro eliminazione, svelando una identità al termine di ogni puntata. Il pubblico da ...

borraccino_ : @tw_fyvry @SalvatoreCow @unuomopop @fortunatozeta No, degli upfront no, diventerebbe una cosa che non interessa a n… - Ema_poet : RT @unuomopop: Valentina Persia Tale e Quale 2021, Ballando 2022, Cantante Mascherato 2023, Sanremo 2024 #isolitiignoti - ROXSY24418762 : @mgiovi_MaiSolo Ho recuperato il tweet della Mannoia, credo che non sbagli proprio a sperarci. Mi sembra molto adat… - helis94 : RT @unuomopop: Valentina Persia Tale e Quale 2021, Ballando 2022, Cantante Mascherato 2023, Sanremo 2024 #isolitiignoti - Francesco_Roux : RT @unuomopop: Valentina Persia Tale e Quale 2021, Ballando 2022, Cantante Mascherato 2023, Sanremo 2024 #isolitiignoti -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato “Il cantante mascherato” torna dal 29 gennaio su Raiuno Tv Sorrisi e Canzoni Il Cantante Mascherato 2021: Milly Carlucci pronta per il bis

Il Cantante Mascherato è un programma televisivo italiano, andato in onda per la prima volta il 10 gennaio 2020 su Rai1, in questo nuovo anno è pronto ad offrirci una seconda edizione, sempre con Mill ...

Il cantante mascherato 2: quando lo potremo vedere, il cast e le maschere

Ecco cosa c'è da sapere su Il cantante mascherato 2021 (la seconda edizione in Italia), dal cast, alle maschere fino alle anticipazioni sulle puntate in onda.

Il Cantante Mascherato è un programma televisivo italiano, andato in onda per la prima volta il 10 gennaio 2020 su Rai1, in questo nuovo anno è pronto ad offrirci una seconda edizione, sempre con Mill ...Ecco cosa c'è da sapere su Il cantante mascherato 2021 (la seconda edizione in Italia), dal cast, alle maschere fino alle anticipazioni sulle puntate in onda.