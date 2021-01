Gianinna Maradona: “Danno la colpa a papà pure per l’aumento dei contagi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli assembramenti a Buenos Aires, davanti alla Casa Rosada, con decine di migliaia di persone raccolte lì il 25 e 26 novembre per l’ultimo salute a Maradona. Ora per l’aumento dei contagi di Covid in Argentina viene “incolpato” lui, o più che altro il lutto nazionale che ha seguito la sua morte. Interviene la figlia Gianinna con una lettera aperta pubblicata su Twitter: “Non incolpate papà per l’aumento dei contagi. Vedremo come risolvere la cosa, sappiamo che Diego era un pò di tutti, ed è bellissimo vedere tutti i murales che vengono fatti in suo onore. Ed è bello anche il fatto che chiunque ci dica che vuole andare presso una di queste opere a deporre dei fiori possa farlo. Prudenza con le parole, ed empatia e pietà per chi è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli assembramenti a Buenos Aires, davanti alla Casa Rosada, con decine di migliaia di persone raccolte lì il 25 e 26 novembre per l’ultimo salute a. Ora perdeidi Covid in Argentina viene “into” lui, o più che altro il lutto nazionale che ha seguito la sua morte. Interviene la figliacon una lettera aperta pubblicata su Twitter: “Non inteperdei. Vedremo come risolvere la cosa, sappiamo che Diego era un pò di tutti, ed è bellissimo vedere tutti i murales che vengono fatti in suo onore. Ed è bello anche il fatto che chiunque ci dica che vuole andare presso una di queste opere a deporre dei fiori possa farlo. Prudenza con le parole, ed empatia e pietà per chi è ...

napolista : Gianinna Maradona: 'Danno la colpa a papà pure per l'aumento dei contagi' 'Gli assembramenti dello scorso 25 novemb… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Gianinna Maradona: 'Aumento dei contagi in Argentina? Non incolpate papà' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Gianinna Maradona: 'Aumento dei contagi in Argentina? Non incolpate papà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Gianinna Maradona: 'Aumento dei contagi in Argentina? Non incolpate papà' - napolimagazine : COVID - Gianinna Maradona: 'Aumento dei contagi in Argentina? Non incolpate papà' -

Ultime Notizie dalla rete : Gianinna Maradona Gianinna Maradona: “Danno la colpa a papà pure per l’aumento dei contagi”

"Gli assembramenti dello scorso 25 novembre non sono colpa nostra. Io avrei preferito rimanere in una stanza sola con la mia famiglia" ...

Covid, la figlia di Maradona: "Non incolpate mio padre per l'aumento dei contagi"

In Argentina sono risaliti i contagi da Covid-19, alcuni media hanno puntato il dito contro gli assembramenti per il funerale di Diego Armando Maradona.

"Gli assembramenti dello scorso 25 novembre non sono colpa nostra. Io avrei preferito rimanere in una stanza sola con la mia famiglia" ...In Argentina sono risaliti i contagi da Covid-19, alcuni media hanno puntato il dito contro gli assembramenti per il funerale di Diego Armando Maradona.