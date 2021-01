Firenze: zona gialla, tornano le code di auto, anche per i lavori (Di giovedì 7 gennaio 2021) zona gialla, tana liberi tutti. Sembra questa l'interpretazione della gente, non solo a Firenze, ma in tutt'Italia, stanca delle angherie e dei soprusi del governo giallorosso e del comandante in Capo Conte Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021), tana liberi tutti. Sembra questa l'interpretazione della gente, non solo a, ma in tutt'Italia, stanca delle angherie e dei soprusi del governo giallorosso e del comandante in Capo Conte

BreakingItalyNe : RT @repubblica: La Toscana rischia di tornare in zona arancione - _xpandicorn_ : Qui pronti ad approfittare subito della zona gialla prima che ci sigillino di nuovo, domani andiamo a Firenze final… - FirenzePost : Firenze: zona gialla, tornano le code di auto - GBNS2020 : La Toscana rischia di tornare in zona arancione - Freephotograph6 : RT @repubblica: La Toscana rischia di tornare in zona arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze zona Coronavirus: da zona rossa a zona gialla rafforzata, cosa cambia da oggi 7 gennaio FirenzeToday “La scuola è stata messa all’ultimo posto”, protesta Firenze e altre città Toscana per scuole superiori

Protesta a Firenze per chiedere l'apertura delle scuole superiori in presenza e sicurezza: didattica a distanza e striscioni in Via Martelli ...

Peugeot 207 S2000 vince RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO

Il pisano Carlo Alberto Senigagliesi, in coppia con il livornese Giacomo Morganti, al volante della Peugeot 207 S2000, ha vinto ieri il 7° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO, organizzato dalla AS ...

Protesta a Firenze per chiedere l'apertura delle scuole superiori in presenza e sicurezza: didattica a distanza e striscioni in Via Martelli ...Il pisano Carlo Alberto Senigagliesi, in coppia con il livornese Giacomo Morganti, al volante della Peugeot 207 S2000, ha vinto ieri il 7° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO, organizzato dalla AS ...