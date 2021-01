Due giornate (con multa) a Nandez: gli squalificati del prossimo turno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le sue decisioni. Due giornate di squalifica per Nahitan Nandez (più un’ammenda di 5 mila euro), colpevo di aver rivolto espressioni irriguardose all’arbitro e di avergli toccato il braccio dopo l’espulsione rimediata nell’ultima sfida col Benevento. Gli altri squalificati sono Ismajli (Spezia), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e Goldaniga (Genoa). multato il Torino di 5 mila euro per le espressioni irriguardose rivolte da un proprio dirigente all’arbitro nel tunnel degli spogliatoi; ammenda anche per Belotti (1.500 euro) per l’ammonizione per proteste rimediata in partita col Verona. Sanzione anche per il team manager del Cagliari, Alessandro Steri, espulso: non sarà in panchina a Firenze. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le sue decisioni. Duedi squalifica per Nahitan(più un’ammenda di 5 mila euro), colpevo di aver rivolto espressioni irriguardose all’arbitro e di avergli toccato il braccio dopo l’espulsione rimediata nell’ultima sfida col Benevento. Gli altrisono Ismajli (Spezia), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e Goldaniga (Genoa).to il Torino di 5 mila euro per le espressioni irriguardose rivolte da un proprio dirigente all’arbitro nel tunnel degli spogliatoi; ammenda anche per Belotti (1.500 euro) per l’ammonizione per proteste rimediata in partita col Verona. Sanzione anche per il team manager del Cagliari, Alessandro Steri, espulso: non sarà in panchina a Firenze. L'articolo ilNapolista.

