(Di giovedì 7 gennaio 2021) COLLESALVETTI - Unha perso la vita in unincidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la. Per ragioni in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava si sarebbe ...

QuiNewsLivorno : Drammatico schianto in Fipili, muore un uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico schianto

CesenaToday

L'auto su cui viaggiavano le due vittime, Dante Cappai ed Enrik Vuka, si è schiantata contro un muro del cimitero.Un ragazzo di 14 anni, Andrea Alabiso, è morto nella tarda serata di martedì in un incidente stradale autonomo che si è verificato a Comiso in via Biscari, nei pressi del campo sportivo. Il ragazzo, c ...