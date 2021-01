Digitale Terrestre | quando avverrà lo switch off per Rai e Mediaset

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilsi prepara allooff allo standard DVB-T2. Ecconon sarà più possibile vedere Rai eIl 2021 sarà un anno di rivoluzione per il, che si prepara ad abbandonare definitivamente le sue attuali frequenze – da destinare al 5G – per passare al nuovo standard DVB-T2. Si L'articolo proviene da Inews.it.

dom___72 : morto il ripetitore del digitale terrestre mediaset la7 e vari a #morgex mi pare giusto. - fedecorso87 : @MarcoBellinazzo sky prenderà i diritti tv x il digitale terrestre? - fedecorso87 : @FedericoFerri prenderete i diritti della serie a x digitale terrestre di sky? - ind1fferente : @siaxflicker Canale 36 digitale terrestre c’è RDS - FondoItalia : Biathlon - Dominio 2020 negli ascolti TV in Francia sul digitale terrestre -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale Terrestre

TorinoToday

Il Digitale Terrestre si prepara allo switch off allo standard DVB-T2. Ecco quando non sarà più possibile vedere Rai e Mediaset ...Oggi, Teleischia, trasmetterà lo speciale Ritorno a scuola: focus con la dirigente scolastica Giuseppina Di Guida. In onda alle 15.30. La trasmissione sarà visibile in Campania e nel basso Lazio ...