Demet Özdemir si è fidanzata, ecco chi è O?uzhan Koç (Di giovedì 7 gennaio 2021) Demet Özdemir si è fidanzata con O?uzhan Koç. Sulla prima pagina dei giornali turchi ieri è stato scritto della presunta storia d’amore tra l’attrice Demet Özdemir e il cantante O?uzhan Koç. La conferma del rapporto tra i due è arrivata poche ore fa dal cantante, con un messaggio su Instagram. ” Voglio solo spiegare un argomento che riguarda due persone, in modo che non tenga nessuno occupato. Sebbene non fosse come è stato scritto prima, sono all’inizio di un rapporto con Demet . Buona notte a tutti.“ La coppia ha dato il benvenuto al nuovo anno allo Stay Warehouse Hotel di Alaçat?, di proprietà dell’uomo d’affari Muzaffer Y?ld?r?m. Mentre Koç ha lasciato l’hotel con l’auto di Y?ld?r?m, sembra che Demet Özdemir sia partita in un’altra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)si ècon O?uzhan Koç. Sulla prima pagina dei giornali turchi ieri è stato scritto della presunta storia d’amore tra l’attricee il cantante O?uzhan Koç. La conferma del rapporto tra i due è arrivata poche ore fa dal cantante, con un messaggio su Instagram. ” Voglio solo spiegare un argomento che riguarda due persone, in modo che non tenga nessuno occupato. Sebbene non fosse come è stato scritto prima, sono all’inizio di un rapporto con. Buona notte a tutti.“ La coppia ha dato il benvenuto al nuovo anno allo Stay Warehouse Hotel di Alaçat?, di proprietà dell’uomo d’affari Muzaffer Y?ld?r?m. Mentre Koç ha lasciato l’hotel con l’auto di Y?ld?r?m, sembra chesia partita in un’altra ...

