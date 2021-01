Cyberpunk 2077 contiene un easter egg dedicato ad Iron Man (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante i diversi problemi e bug che ha Cyberpunk 2077, c'è da dire che il gioco è ricco di easter egg. I giocatori infatti, durante le loro esplorazioni, sono riusciti a trovare un easter egg dedicato nientemeno che ad Iron Man. Il Redditor rafaelrenno, ha trovato questo riferimento all'interno di una grotta, che a quanto pare è molto familiare ai fan di Marvel in quanto è stata progettata proprio per assomigliare a quella in cui Tony Stark è tenuto prigioniero nel primo film di Iron Man. A completare il tutto è presente uno shard che altro non è un diario di un certo "Thomas Star" ingegnere della MiliTech. Nel film, Stark crea una tuta Iron Man di rottami metallici in modo che possa fuggire. I corpi disseminati all'interno della grotta ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante i diversi problemi e bug che ha, c'è da dire che il gioco è ricco diegg. I giocatori infatti, durante le loro esplorazioni, sono riusciti a trovare uneggnientemeno che adMan. Il Redditor rafaelrenno, ha trovato questo riferimento all'interno di una grotta, che a quanto pare è molto familiare ai fan di Marvel in quanto è stata progettata proprio per assomigliare a quella in cui Tony Stark è tenuto prigioniero nel primo film diMan. A completare il tutto è presente uno shard che altro non è un diario di un certo "Thomas Star" ingegnere della MiliTech. Nel film, Stark crea una tutaMan di rottami metallici in modo che possa fuggire. I corpi disseminati all'interno della grotta ...

